Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik Milliyetçiliği, Hizmet Alanında Yıkmamız Lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik Milliyetçiliği, Hizmet Alanında Yıkmamız Lazım"

34 dakika önce

- Atakule'de Gençlerle Buluşma etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerle buluşmasında soruları cevapladı.

- Atakule'de Gençlerle Buluşma etkinliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerle buluşmasında soruları cevapladı. (18)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:09 Kaynak: AA

Atakule, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Altay'ın Sözlerine Sert Tepki Gösterdi: Hesabını Soracağım Erdoğan'dan 1 Nisan Mesajı: GBT'leri Hazır, Adım Atacağız Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:43:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik Milliyetçiliği, Hizmet Alanında Yıkmamız Lazım"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]