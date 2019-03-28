Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etnik Milliyetçiliği, Hizmet Alanında Yıkmamız Lazım"
34 dakika önce
- Atakule'de Gençlerle Buluşma etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerle buluşmasında soruları cevapladı.
- Atakule'de Gençlerle Buluşma etkinliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerle buluşmasında soruları cevapladı. (18)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:09 Kaynak: AA
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