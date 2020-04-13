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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Evde kalın, sabredin, kurallara uyun' derken nasıl zorluklarla karşı...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Evde kalın, sabredin, kurallara uyun' derken nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı elbette biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Evde kalın, sabredin, kurallara uyun' derken nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı elbette biliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:00 Kaynak: AA
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