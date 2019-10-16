Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz?
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz?
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Arap Ligi, acaba siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız, şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için Suriye'yi almak gibi bir projeyi hayata sokmaya çalışıyorsunuz."
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