Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ey Avrupa Birliği kendinize gelin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
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