Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi. - ANKARA