Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi. - ANKARA
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