Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler, hepinize sesleniyorum, bu devran elbet dönecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:37 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler, hepinize sesleniyorum, bu devran elbet dönecek."
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