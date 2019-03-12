Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Bay Kemal, Bizim Bayrağımızı Yakanlarla Sen Nasıl Beraber Olursun? Hani...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Bay Kemal, Bizim Bayrağımızı Yakanlarla Sen Nasıl Beraber Olursun? Hani...

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Bay Kemal, bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber olursun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Bay Kemal, bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber olursun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin. Yahu Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker, senin"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:41 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Hani, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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