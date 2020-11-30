Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim silahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce alçakça hakaret edecek, sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine bu denli sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecektir." - ANKARA