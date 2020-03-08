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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız."
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız."
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