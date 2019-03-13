Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu Kendine Gel, Sen Zalimsin" Dedi
2 saat önce
IHAAW141320-SIY/13-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin" dedi 13.03.2019 14: 13: 20 TSI NNNN.
IHAAW141320-SIY/13-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin" dedi 13.03.2019 14: 13: 20 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:19 Kaynak: İHA
Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor
Netanyahu'nun Erdoğan Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: Yalanlar Suçlarınızı Gizlemeyecek
Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu
Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz