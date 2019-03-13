Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu Kendine Gel, Sen Zalimsin" Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu Kendine Gel, Sen Zalimsin" Dedi

2 saat önce

IHAAW141320-SIY/13-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin" dedi 13.03.2019 14: 13: 20 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW141320-SIY/13-03-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin" dedi 13.03.2019 14: 13: 20 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:19 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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