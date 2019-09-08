Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylül ayı bitmeden, Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Bu iş; öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle göstermelik, birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir" dedi. - MALATYA