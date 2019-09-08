Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylül ayı bitmeden, Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylül ayı bitmeden, Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylül ayı bitmeden, Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylül ayı bitmeden, Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Bu iş; öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle göstermelik, birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir" dedi. - MALATYA

Fırat, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:22 Kaynak: İHA
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