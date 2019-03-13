Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eymir Gölü ile Mogan'ı Birbirine Bağlayan Ankara'nın En Güzel Millet...
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- Tören alanından ve katılımcılar Evlerinden konuşmayı takip eden vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye...
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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