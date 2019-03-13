Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eymir Gölü ile Mogan'ı Birbirine Bağlayan Ankara'nın En Güzel Millet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eymir Gölü ile Mogan'ı Birbirine Bağlayan Ankara'nın En Güzel Millet...

55 dakika önce

- Tören alanından ve katılımcılar Evlerinden konuşmayı takip eden vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi ve vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye...

- Tören alanından ve katılımcılar
Evlerinden konuşmayı takip eden vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanına gelişi ve vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim şarkısına eşlik etmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Ankara, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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