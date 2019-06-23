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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde gittiği Eyüp Sultan'da türbe ziyareti gerçekleştirdi. Buradaki Eyüpsultan türbesine gerçekleştirdiği ziyarette okunan Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da eşlik etti. Okunan Kuran-ı kerim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla görüştükten sonra aracına binerek buradan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:39 Kaynak: İHA
Kuran-ı Kerim, Cumhurbaşkanı, Eyüp Sultan, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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