Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:39 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan
türbesini ziyaret etti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde gittiği Eyüp Sultan'da türbe ziyareti gerçekleştirdi. Buradaki Eyüpsultan türbesine gerçekleştirdiği ziyarette okunan Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'da eşlik etti. Okunan Kuran-ı kerim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla görüştükten sonra aracına binerek buradan ayrıldı.
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