Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camisi'nde cuma namazını kıldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte Eyüpsultan Belediye binasına gitti. Erdoğan, belediye binasında yaklaşık 1 buçuk saat kaldı. Ziyaret çıkışında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çekilebilmek için birbiriyle yarıştı. - İSTANBUL

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