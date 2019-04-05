Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan Camisi'nde cuma namazını kıldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte Eyüpsultan Belediye binasına gitti. Erdoğan, belediye binasında yaklaşık 1 buçuk saat kaldı. Ziyaret çıkışında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çekilebilmek için birbiriyle yarıştı.

(Serdal Altıntepe/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:51 Kaynak: İHA

AK Parti, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:55:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan Belediyesini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]