Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camii Meydanında düzenlenen Eyüpsultan Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camii Meydanında düzenlenen Eyüpsultan Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Eyüp Sultan Camii, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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