Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüpsultan'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camii Meydanında düzenlenen Eyüpsultan Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camii Meydanında düzenlenen Eyüpsultan Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:14 Kaynak: AA
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