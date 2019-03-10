Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezana Sahip Çıkmayan Bu Ülkeye de Sahip Çıkmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezana Sahip Çıkmayan Bu Ülkeye de Sahip Çıkmaz"

27 dakika önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
MERSİN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Mersin'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:48 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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