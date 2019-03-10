Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezana Sahip Çıkmayanlar Allah Korusun Yarın Öbür Gün Düşman Kapımıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezana Sahip Çıkmayanlar Allah Korusun Yarın Öbür Gün Düşman Kapımıza...

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Politika
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