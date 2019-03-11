Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezanımıza, Bayrağımıza Saygı Göstermeyen Hiç Kimseye, Kusura Bakmasın, Biz...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyen hiç kimseye, kusura bakmasın, biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyen hiç kimseye, kusura bakmasın, biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:57 Kaynak: AA
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