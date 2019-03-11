Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezanlarımızın Ebediyen Okunmasına Kimse Engel Olamayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezanlarımızın Ebediyen Okunmasına Kimse Engel Olamayacaktır"

20 dakika önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyen hiç kimseye, kusura bakmasın, biz saygı da duymayız, fırsat da vermeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "8 Mart Kadınlar günü dediler, Taksim'e yürüdüler. Dert, seçim öncesi ülkeyi karıştırmak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:50 Kaynak: AA

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