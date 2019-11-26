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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı dolumlarını da tamamen ülkemizde yapacak bir özel sektör yatırımı da yakında başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı dolumlarını da tamamen ülkemizde yapacak bir özel sektör yatırımı da yakında başlıyor."
Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye rektör atandı CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup konuşmasına EYT'lileri davet etti Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin O teknenin sahibi iş insanı DHA'ya konuştu