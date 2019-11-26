Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı dolumlarını da tamamen ülkemizde yapacak bir özel sektör yatırımı da yakında başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı dolumlarını da tamamen ülkemizde yapacak bir özel sektör yatırımı da yakında başlıyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye rektör atandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup konuşmasına EYT'lileri davet etti Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin O teknenin sahibi iş insanı DHA'ya konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:10:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-16 ve SİHA'larımızda üretilen bombaların kapsülleri yanında, patlayıcı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]