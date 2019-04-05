Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-35'lerin Üçüncüsünü Teslim Ettiler. Dördüncü de Gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-35'lerin Üçüncüsünü Teslim Ettiler. Dördüncü de Gelecek"

59 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:26 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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