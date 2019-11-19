Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35 meselesi) Uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin başka arayışlara girmek...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(F-35 meselesi) Uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin başka arayışlara girmek... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35 meselesi) Uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin başka arayışlara girmek...

6 saat önce

AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeleri) Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile gerçekleşen görüşme) F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (F-35 meselesi) Uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin başka arayışlara girmek...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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