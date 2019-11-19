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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35 meselesi) Uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin başka arayışlara girmek...
6 saat önce
AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:30 Kaynak: AA
AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeleri) Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile gerçekleşen görüşme) F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik"
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