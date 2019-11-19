AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeleri) Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile gerçekleşen görüşme) F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik"