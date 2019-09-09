Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni; inancımızın buna cevaz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni; inancımızın buna cevaz...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " -" Sosyal ve beşeri maliyetleri dikkate almadan, sadece daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır" -"Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni; inancımızın buna cevaz vermemesinin yanında sistemin insanı yükününde ağırlamış olmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "

-" Sosyal ve beşeri maliyetleri dikkate almadan, sadece daha fazla kazanma hırsıyla işleyen bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır"

-"Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni; inancımızın buna cevaz vermemesinin yanında sistemin insanı yükününde ağırlamış olmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın nedeni; inancımızın buna cevaz...

Recep Tayyip Erdoğan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:42 Kaynak: İHA
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