Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (18)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun bu yıl yüzde 8,5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9'a düşmesini hedefliyoruz."

Erdoğan: "Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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