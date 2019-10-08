Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan farklılıklarımız çatışma unsuru değil, zenginliğimizdir
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan farklılıklarımız çatışma unsuru değil, zenginliğimizdir

Cumhurbaşkanı erdoğan farklılıklarımız çatışma unsuru değil, zenginliğimizdir

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Farklılıklarımız çatışma unsuru değil, zenginliğimizdirSırbistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanların son çeyrek asırda büyük acılar yaşadığını belirterek, Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi inşa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Farklılıklarımız çatışma unsuru değil, zenginliğimizdir

Sırbistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanların son çeyrek asırda büyük acılar yaşadığını belirterek, Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi inşa etmeliyiz dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanların Barış Projesi için yoğun çaba harcandığını belirterek, şöyle konuştu

Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir. Geçmişten aldığımız ilham, güç ve cesaretle geleceğimizi de hep birlikte inşa edeceğiz? diye konuştu. Hayata geçecek olan projelerin Balkanların barışına ve istikrarına katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Erdoğan, 'Türkiye'nin yegane arzusu, isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz.

Cumhurbaşkanı erdoğan farklılıklarımız çatışma unsuru değil, zenginliğimizdir

Sırbistan Karadağ, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:59 Kaynak: DHA
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