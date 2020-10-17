Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Gemisi'nde incelemede bulunmak üzere yola çıktı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Gemisi'nde incelemede bulunmak üzere yola çıktı
17.10.2020 13:50
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta bulunan Fatih Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak evinin yakınındaki helikopter pistine geldi. Erdoğan buradan helikoptere binerek yola çıktı.
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17.10.2020 14:04:21. #1.11#
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