Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahasındaki Amasra-1 Kuyusunda 135 Milyar Metreküplük Yeni Bir Doğal Gaz Keşfi Daha Yaptı" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz, 540 milyar metreküpe ulaştı. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta bir dizi program vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Cuma namazını, açılışını yaptıkları Uzun Mehmet Camisi'nde kıldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deniz kıyısında inşa edilen bu camimizin şehrimize kazandırdığı mehabet, önemli bir medeniyet eseri olarak Zonguldak'ımıza farklı bir zenginlik kazandıracaktır. " diye konuştu.

Eserin yapımında emeği geçen hayırseverlere ve Zonguldak Belediyesine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeye de bir ziyaret gerçekleştirdiğini, şehre yapılan hizmetleri ve projeleri dinleme imkanı bulduklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na bağlanarak kahraman askerlere başarılar dilediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı elde ediyoruz. Barbarosların, Turgut Reislerin, Seydi Ali Reislerin, Oruç Reislerin torunlarının daha nice şanlı, şerefli zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz. " dedi.

Belediyedeki programın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın açılış heyecanını yaşadıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koca Yusuf adı verilen bu fabrikada diğer ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin ilk bio maskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım yüz gaz maskeleri de burada üretilecek. Zonguldak'ın 2020 senesinde ihracat şampiyonu bu fabrikamızın şehrimize kazandırılması ve bu süreç içerisinde emeği olan iki sahibini de ayrı ayrı tebrik ediyorum. " diye konuştu.

Tarihi bir ana şahitlik etmek üzere, Filyos'ta olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Heyecanlıyım, zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl, Sultan Abdülhamid'e dayanıyor ama o günden bugüne ihmallerle geldi, dayandı. " ifadelerini kullandı.

Limanı ve gaz işleme tesislerinin inşa edileceği alanı gezdiklerini ve sunumları dinlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı'nın nihayet hayata geçtiğini söyledi.

Ekrana tesise ilişkin görüntülerin getirilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet, güzelliği görüyorsunuz. Mendereği ile limanıyla ve burası aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç, alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Yani draftı itibarıyla da gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda ve bu da şu anda Batı Karadeniz'de yerini görüyorsunuz. Gayet muhteşem mendireğiyle olsun ve iç-dış yanaşma alanlarıyla olsun Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedeflerimiz arasında yer alan ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin de önemli altyapılarından biridir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Laf ola beri gele yok, icraat, icraat, icraat" ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Dört diyorum ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat. İşte şimdi bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burası. İşte önce ilk çeyrek büyüme rakamlarımız, ardından mayıs ihracat rakamlarımız yine yeni rekorlarla açıklandı. Yine ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin devam edeceğinin ispatı mayıs ayında 16, 5 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracattır. Bay Kemal, bu rakamları iyi takip et.

Böylece yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 85 milyar doların üzerine çıkmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'ler düzeyinde gerçekleşmesi yakaladığımız ivmenin sağlıklı ve kalıcı olduğunu gösteriyor. İnşallah yıl sonunda, 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haberdir. Ülkemizin artan ihracatı bakımından kritik öneme sahip şu Filyos Limanı, Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa'nın konteyner, dökme yük ve kuru yük ticaretini yürütebilecek potansiyele sahiptir, hamdolsun Allah'a bunu da yakaladık. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı'nın altyapı inşaatı kamu kaynaklarıyla tamamlanırken üstyapı, ekipman ve işletme süreçlerinin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçeceğini söyledi.

Bugün limanın inşası tamamlanan mendirek, geri saha ve rıhtım bölümlerini hizmete açtıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek hem de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demir yolu ağımız üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır. " ifadesini kullandı.

Filyos Limanı'nın Türkiye'ye, bölgeye, sektörlere ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, limanın inşasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

"Filyos Endüstri Bölgesi, üretim üssü olarak çalışacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı'nın aslında Filyos Vadisi Projesi'nin bir parçası olduğunu belirterek, "Endüstri bölgesi, limanı, demir yolu ve diğer ulaşım imkanlarıyla Filyos Vadisi, ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi konsepti sunuyor. Bu vadide yatırımcılarımıza birçok imkan vadediyoruz. " diye konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ışığında yüksek katma değerli üretimin artırılması ve verimliliğin yükseltilmesi için sanayi ve teknoloji yatırımlarına devam ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filyos Vadisi'nin göbeğinde yer alan yaklaşık 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi'ni işte bu vizyonla ilan ettik. Bölge, 350 kilometre çapındaki bir alanda 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor. Ayrıca havalimanı, demir yolu ve kara yolu bağlantılarına sahip stratejik konumu ile muazzam bir lojistik fırsatı içerisinde barındırıyor. Filyos Endüstri Bölgesi, büyük yatırımcıları bölgeye çekerek iç piyasa talebinin karşılanması ve dış ticaret açığının azaltılması noktasında üretim üssü olarak çalışacak.

Yenilikçi ve çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan endüstri bölgesi, başarılı dünya örneklerinde olduğu gibi özel sektörün liderliğinde profesyonel bir şekilde faaliyetlerine başladı. Endüstri bölgesi orta, yüksek ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlara ev sahipliği yapacak. Yer tahsisleri yapıldıktan sonra temel atma faaliyetleri başlayacak. Filyos Vadisi, entegre yapısıyla önümüzdeki dönemde bölgenin ve Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına çok önemli bir katkı sunacak. "

"Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmaları hem de sondaj araştırma çalışmalarımızı yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer hususun da Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda tespit edilen doğal gazın kara bağlantı ve işleme tesisine ev sahipliği yapmasının olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de çalışmalara başlayan Fatih sondaj gemimiz... Geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. Bu sonuç dünyada 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Biz, yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk ama şimdi artık kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle hem sismik araştırmaları hem de sondaj araştırma çalışmalarımızı yapıyoruz ve artık bütün bunları yaparken 'Acaba kim ne der? ' yok, 'Biz ne deriz? ' var. Karar bizim. "

"Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı"

Türkiye'nin hidrokarbon kaynakları konusundaki uzun arayışlarının nihayet yüz güldüren bir neticeye ulaşması olarak gördükleri bu keşfin, yeni müjdelerin öncüsü olması dileğini her fırsatta ifade ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz, 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki yeni aranma ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. Durmak yok yola devam, inşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz. "

"Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı kurulacak Kanuni sondaj gemisinin, Fatih'in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacağını belirtti.

Millete söz verdikleri gibi Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için gece gündüz çalışıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. " şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama, deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama, karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

Doğal gaz, kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işlem, yatırım, çalışma milli ekonomimize ilave katkı sağlayacak imkanlar ortaya çıkartacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız. "

Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğal gaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yerin dikkatli, sabırlı ve azimli çalışmaların ürünü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, nice sıkıntılara, tuzaklara, sabotajlara ve ihanetlere göğüs gererek, baş koydukları bu yolda adım adım ilerlediklerini vurguladı.

Fatih Sultan Mehmet'in aşılmaz denilen surlarla çevrili İstanbul'u gemileri karada yürüterek fethettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin de maruz kaldıkları gizli-açık nice ambargoyu, siyasi baskıyı, ekonomik engeli, sinsi ayak oyunlarını aşarak Türkiye'yi 2023 hedeflerinin eşiğine getirdiklerini söyledi.

Bugün topladıkları meyvelerin gerisinde böyle bir arka planın bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, temeli atılan doğal gaz kara bağlantı ve işleme tesisinin şimdiden millete hayırlı olmasını diledi.

Enerjide elde edilen başarıların, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle sınırlı olmadığını, geçen haftalarda Diyarbakır ve Kırklareli'ndeki 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varillik petrol keşfi yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son 3 yılda bu tür gayretlerle günlük petrol üretimimizi yüzde 35 artırarak 61 bin varile çıkardık. Böylece yıllık petrol üretimimiz 54 milyon varil sınırına dayandı. " diye konuştu.

Güneş ve rüzgar enerjisi üretimini her geçen yıl artırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün enerjide Türkiye'nin toplam kurulu gücü olan 96 bin megavatın, 61 megavatını yerli enerji kaynaklı olarak hallettik. Bu 61 bin megavatın 50 bin megavatı da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir. İthal kaynaklara dayalı kurulu gücümüz ise 35 bin megavat civarındadır. "

"1000 megavatlık güneş enerjisi yatırımıyla ilgili süreci tamamladık"

Yenilenebilir enerji konusunda önemli atılımlar yaptıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Hali hazırda 1000 megavatlık güneş enerjisi yatırımıyla ilgili süreci tamamladık. Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü reaktörünün temel atma törenini Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ile gerçekleştirdik. İnşallah bu santralin ilk reaktörünü 2023'te hizmete alacağız. Vadeli elektrik piyasasını da devreye alarak elektriğin ileri tarihli alım ve satımına imkan sağlıyoruz. "

"Eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, eser ve hizmet siyasetiyle 19 yıldır milletimizin emrinde gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız işlerin şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir. Demokrasiyi ve özgürlükleri toplumun her kesimine her bireye yayan bir yönetim anlayışının sahipleri olarak kalkınma atılımlarımızı da ülkemizin 81 vilayetini kapsayacak şekilde genişlettik. Batı Karadeniz'in tüm şehirlerini yatırım, üretim, ticaret, ihracat merkezi yapacak Filyos Projesi işte bu anlayışın örneklerinden biridir. Filyos'u ülkemizin kara, demir ve hava yollarına bağlayacak ulaştırma altyapıları tüm bölgeye de hizmet verecektir. Artık Batı Karadeniz'de yeni bir dönem başlıyor. Zonguldaklı, Bartınlı, Karabüklü ve bölgedeki diğer şehirlerde yaşayan kardeşlerimizin her geçen yıl bu yatırımların faydasından daha çok istifade edeceklerdir.

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı kalkınma hamlelerinin somut neticeleri birer birer ortaya çıktıkça 2023 hedeflerinin, 2053 vizyonunun afaki söylemler olmadığı çok daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizi terör örgütleri ve bölgesindeki kriz merkezleri üzerinden köşeye sıkıştırdığını, hedeflerinden uzaklaştırdığını sananlara cevabımız işte bugün burada açılışını yaptığımız, temelini attığımız tesisler, müjdesini paylaştığımız haberlerdir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri giderek daha yakından gelmeye başladıkça birilerinin telaşı da artıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü engelleyemeyecekler. "

Türkiye'nin Yavuz, Fatih ve Kanuni isimlerini taşıyan üç derin deniz sondaj gemisi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste keşifler yapan Fatih gemisinin Türkali-2 kuyusunda sondaja devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanuni gemisinin de, Fatih gemisinin doğal gaz keşfettiği kuyularda üretim için gereken testleri ve tamamlama faaliyetlerini yürüteceğini bildirdi.

Akdeniz'de görevli Yavuz gemisinin de Taşucu Limanı'nda bakımda olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah o da yakında faaliyet sahasına dönüp, sondaja başlayacak. " dedi.

Daha sonra Kanuni sondaj gemisine canlı bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oradaki yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Tesisin inşası, gazın karaya ulaşacağı 2023'e kadar tamamlanacaktır"

Filyos Doğalgaz Kara Bağlantısı ve Gaz İşleme Tesisi Temel Atma Töreni'ne de bağlanan ve tesise ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Limanımızın hemen yanı başındaki bu tesis, denizden çıkarılan ve boruyla karaya ulaştırılan gazın önce içindeki suyu ve diğer sıvıları ayrıştıracaktır, daha sonra gazın içindeki partiküller yine bu tesiste filtrelenecek, basıncı ayarlanacak ve kullanıma hazır hale gelen gaz, şebekeye sevk edilecektir. Bugün temelini atacağımız bu tesisin inşası, gazın karaya ulaşacağı 2023'e kadar tamamlanacaktır. Bir kez daha bu tesisin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. "

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla temel atma törenine geçildi ve tesisin ilk harcı döküldü. Temel atma töreninin ardından Filyos Limanı'nın açılışına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti ve petrol kuyularından bereketli neticeler almayı diledi.

Limanın mendirek bölümünün inşasına 2016'da, yeni saha ve rıhtım inşasına da 2019'da başlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, limana toplam 2 milyar 225 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Liman ve endüstri bölgesinin 12 kilometrelik demir yolu ve 4 buçuk kilometrelik kara yolu bağlantılarıyla ilgili hazırlıklar da süratle devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu işlerin ihalesi yapılacak, inşasına başlanacaktır. Doğuda Trabzon, güneyde Mersin ve batıda İzmir Çandarlı limanlarını kuzeydeki Filyos ile tamamlayarak ülkemizin dört bir yanını ticaret ve ihracat limanlarıyla kuşatmış oluyoruz. Toplam 232 hektarlık bir alana yayılan bu liman, aynı anda 13 gemiye hizmet verebilecek kapasitesiyle gerçekten önemli bir kuru yük, konteyner ve kargo ticaret merkezi olacaktır. Bir kez daha limanımızın bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. "

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler açılışı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi sırasında, "Rabb'im Filyos Limanı'nın açılışını bizlere nasip etti, inşallah tüm buraya gemilerin yanaşmasıyla birlikte elleçleme olsun, buradan ihracatlar olsun, o günleri de görmeyi bizlere nasip etsin. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından hediye takdim edildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları İsmail Kahraman ve Köksal Toptan, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.