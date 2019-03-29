Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te Adayları Çıkmış, 'Şuraya Bak, Üzerinde Arapça Yazıyor' Diyor,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te adayları çıkmış, 'şuraya bak, üzerinde Arapça yazıyor' diyor, 'Beğendin mi?' diyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Fatih
'te adayları çıkmış, 'şuraya bak, üzerinde Arapça yazıyor' diyor, 'Beğendin mi?' diyor. Lafa bak, ahlaksıza bak, terbiyesize bak. İngilizce yazdığı zaman oluyor da Arapça yazdığında niye rahatsız oluyorsun, Fransızca yazdığı zaman oluyor da Arapça yazdığı zaman niye rahatsız oluyorsun? Arapça bir defa dil olarak beynelmileldir. BM
'nin statüsünde olan bir dildir. Bu cahiller şu anda Fatih'te belediye başkan adayı. Sözde İYİ Parti."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:58 Kaynak: AA
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