Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri töreninin ardından Fatih'teki bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, sokağa çıkarak fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada küçük çocuklarla yakından ilgilenerek, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 2019 Necip Fazıl Ödülleri programının ardından Fatih'te bulunan bozacıya giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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