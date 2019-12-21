Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te bozacıya gitti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te bozacıya gitti
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:35 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Haliç
Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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