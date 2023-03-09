Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te esnafı ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te esnafı ziyaret etti

09.03.2023 15:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te esnafı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te esnafı ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Kemal Coşkun için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ardından törenden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bu sırada çocuklara oyuncak dağıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA
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