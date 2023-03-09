Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih'te esnafı ziyaret etti

İki parti daha Cumhur İttifakı'na katılıyor! Biri şaşırtmadı ama diğeri sürpriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Kemal Coşkun için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ardından törenden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bu sırada çocuklara oyuncak dağıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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