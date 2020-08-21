Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk."
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21.08.2020 21:41:42. #1.12#
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