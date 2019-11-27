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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:40 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.
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