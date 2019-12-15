CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FAYEZ AL SARRAJ'I KABUL ETTİ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FAYEZ AL SARRAJ'I KABUL ETTİ
6 saat önce
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:19 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.
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