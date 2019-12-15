Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:25 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.
- İstanbul
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız Acı haber! Trafik kazasında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu