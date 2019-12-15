Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:25 Kaynak: DHA
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