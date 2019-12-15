Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım