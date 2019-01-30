Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fazıl Say Konseri) Malum Kesimler, Daha Konser Daveti Şahsıma Ulaştığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fazıl Say Konseri) Malum Kesimler, Daha Konser Daveti Şahsıma Ulaştığı...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fazıl Say konseri) Malum kesimler, daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Fazıl Say konseri) Malum kesimler, daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:37 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say, Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinema Sektörü Temsilcilerini Kabul Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum

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