Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fazıl Say Konseri) Malum Kesimler Linç Kampanyası Başlattılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fazıl Say Konseri) Malum Kesimler Linç Kampanyası Başlattılar"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mülki İdare Amirleri Buluşması'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:57 Kaynak: AA

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