Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say Konserine Katıldı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine katıldıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın davetiyle "Truva Sonatı" konserine katıldı.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konser Sonrası Say'a, Aşık Veysel'in Plağını Hediye Etti
Erdoğan'dan Fazıl Say'a Dikkat Çeken Hediye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say'a Özel Davet
Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu