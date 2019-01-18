Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine katıldı

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konser Sonrası Say'a, Aşık Veysel'in Plağını Hediye Etti

Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu