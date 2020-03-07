Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla gelecegˆin s¸ekillendirilmesinde hayati role sahip olan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla gelecegˆin s¸ekillendirilmesinde hayati role sahip olan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla gelecegˆin s¸ekillendirilmesinde hayati role sahip olan...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla gelecegˆin s¸ekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınların Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨'nu¨ tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla gelecegˆin s¸ekillendirilmesinde hayati role sahip olan..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla gelecegˆin s¸ekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınların Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨'nu¨ tebrik etti

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:06 Kaynak: AA
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