Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla gelecegˆin s¸ekillendirilmesinde hayati role sahip olan... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla gelecegˆin s¸ekillendirilmesinde hayati role sahip olan...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla gelecegˆin s¸ekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınların Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨'nu¨ tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fedakarlıklarıyla gelecegˆin s¸ekillendirilmesinde hayati role sahip olan kadınların Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨'nu¨ tebrik etti
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