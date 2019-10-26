Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür."
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