Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir...

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür."

Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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