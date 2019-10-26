Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı toplantıya davet etti!

Bahçeli'den Trump'ın skandal mektubuna sert yorum: Alçalma ve kepazelik halidir

Ad, soyad değiştirme uygulamasında en çok değiştirilen soyad "Top" oldu