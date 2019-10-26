Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fenerbahçe)Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Fenerbahçe)Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fenerbahçe)Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her...

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fenerbahçe)Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verecek, her türlü katkıyı sunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fenerbahçe)Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verecek, her türlü katkıyı sunacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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