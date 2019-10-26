Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fenerbahçe)Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fenerbahçe)Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verecek, her türlü katkıyı sunacağız."
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fenerbahçe)Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verecek, her türlü katkıyı sunacağız."
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