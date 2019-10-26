Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün kongre üyeliğinde 25. yılını doldurarak hak kazandığı divan kurulu üyeliği için plaketini kulüp başkanı Ali Koç'tan aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen ekim ayı olağan toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen eşlik etti. Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen de yüksek divan kurulu toplantısında yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan, toplantı salonuna gelmeden önce kulüp defterini imzaladı. Fenerbahçe Marşı eşliğinde salona giren Erdoğan'ı, üyeler ayakta alkışlayarak karşıladı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük tarafından yüksek divan kurulu üyeliğini temsilen plaket takdim edildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, ayrıca Erdoğan'ın ceketine Fenerbahçe rozeti taktı ve isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç'un Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçı için daveti üzerine "Bu akşam Konyaspor maçına gelmeyi canıgönülden isterim ancak Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarımıza prensip olarak katılmıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin uluslararası maçlarına katılacağımı söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için kısa film hazırlandı

Fenerbahçe Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kısa bir film hazırladı.

Divan kurulunun gerçekleştiği salonda kurulan büyük ekranda gösterilen kısa filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolculuk döneminden kesitler, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, futbol oynadığı dönemdeki eski takım arkadaşları başta olmak üzere yapılan röportajlar yer aldı.

Öte yandan, yüksek divan kurulunun olduğu salona Türk ve Fenerbahçe bayraklarının yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri de asıldı.

Katılım yoğun oldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısına yoğun bir katılım oldu.

Diğer divan kurulu toplantılarına oranla çok daha fazla üyenin katılım gösterdiği toplantıda üyeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.

Divan kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.