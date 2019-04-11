Cumhurbaşkanı Erdoğan Feragat Etti, Banka Genel Müdürüne Beraat Kararı Çıktı

GEZİ olayları sırasında Twitter hesabından bir tweeti retweet eden HSBC Bank Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında, o tarihte başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar...

GEZİ olayları sırasında Twitter hesabından bir tweeti retweet eden HSBC Bank Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında, o tarihte başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Hakim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının davadan feragat ettiklerine dair dilekçe sunduklarını tutanağa geçti. Mahkeme sanığın suç kastı ile hareket etmediğini gerekçe göstererek beraatine karar verdi.



"HERHANGİ BİR PAYLAŞIM YAPMADIM"



İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Süleyman Selim Kervancı ve avukatları Deniz Ketenci ile Aslı Kibar katıldı. Hakim Hilal Körüklü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının davadan feragat ettiklerine dair dilekçe sunduklarını tutanağa geçti. Savunmasını yapan Kervancı, HSBC bankasının genel müdürü olduğunu belirterek, "Halen işime devam etmekteyim" dedi.



Olay tarihinde Twitter'e girdiğinde bir gazetecinin bir videoyu tweet olarak paylaştığını gördüğünü Kervancı, "Günün yoğunluğu nedeniyle izleyemeyeceğim için kaydetmek amacıyla retweet ettim. Amacım sadece videoyu kaydedebilmek, sonrasında da günün yoğunluğu bittiğinde dönüp izlemekti. Zaten söz konusu tarihte de Twitter'da 30 takipçim vardı. Herhangi bir paylaşım yapmadım. Video ile ilgili yorum yapmadım" dedi.



"KESİNLİKLE HAKARET KASTIM YOKTUR"



Bir süre sonra Eskişehir'den bir kişinin hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Kervancı, "Bunun üzerine soruşturma başlatılmıştır. Benim herhangi bir hakaret kastım yoktur. Odama giren personelime bile son derece saygılı davranırken bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem söz konusu dahi olamaz. Şikayeti yapan şahıs ya da başkaları sahte mail ile hesap oluşturarak hakkımda karalama kampanyası düzenlemiştir. Söz konusu soruşturma ile ilgili HSBC firmasına mail atarak Cumhurbaşkanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na ve BDDK'ya kadar hakkımdaki soruşturma ile ilgili yazı yazmışlardır. Hatta ben bu nedenle BDDK ile görüşme yaptım. Bana sorun olmadığı söylendi. Tanınan, bilinen bir şahıs olduğum için bana güvendiklerinden dolayı halen görevimi yürütmekteyim. HSBC yabancı bir banka olup Türkiye'de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Bu süreçte çeşitli nedenlerle yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımız arkadaşlarımız olmuştur. Bu kişiler tarafından karalama kampanyası yürütülmüş olabileceğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle hakaret kastım yoktur. Beraatimi talep ederim" dedi.



Söz alan Kervancı'nın avukatları müvekkillerinin suç kastı ile hareket etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istediler. Son sözü sorulan Kervancı, "Ben uluslararası bir bankada çalışıyorum. Burada verilecek ceza kararı hem benim kariyerime hem de ülkeme zarar verecek niteliktedir. Böyle bir hakaret kastım kesinlikle olamaz. Hayatımda ilk defa duruşmaya katılıyorum. Kimseye husumetim yoktur, beraatimi talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme sanığın suç kastı ile hareket etmediğini gerekçe göstererek beraatine karar verdi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan idddianamede, sanığın, Gezi olaylarının yaşandığı 6 Haziran 2013 tarihinde bir gazetecinin Twitter üzerinden paylaştığı videoyu retweet ederek o tarihte Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtiliyordu. İddianamede şüpheli Kervancı'nın, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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