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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin, yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin, yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve cezaevinde olan Apo'nun da manevi oğlum dediği bir teröristtir.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ferhat Abdi Şahin, yüzlerce insanımızın öldürülmesine vesile olan bir teröristtir ve cezaevinde olan Apo'nun da manevi oğlum dediği bir teröristtir."
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