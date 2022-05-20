(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: FETİH ŞENLİĞİNİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPACAĞIZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne atfen 2023 hedeflerimizle, İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne atfen 2053 vizyonumuzla inşallah bu sene Fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. İstanbul'a yakışır bir Fetih şenliğini Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan alana helikopterle geldi. Kuran'ı Kerim okunması ile başlayan törende Darülacaze Başkanı Hamza Cebeci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık konuşma yaptı. Tanıtım filmi gösteriminin ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.

Erdoğan, "İnanç, köken, ırk, cinsiyet, yaş dahil hiçbir ayrım gözetmeden tüm acezeyi yani tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese, medeniyetimizin ve milletimizin insana bakışının en güzel örneklerinden. Biz de ecdattan aldığımız ilhamla, üstlendiğimiz her görevde çalışmalarımızın insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla ve yaradanılanı severiz, yaratandan ötürü ilkesiyle yürüttük, yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"MİLLETİ ALDATMAYIN"Erdoğan, "Bugün Darülaceze'mizin hizmetleri yeni bir boyuta taşıyacağına inandığım Sosyal Hizmet Şehri projesinin temelini atmak üzere bir aradayız. Burada bir duruma dokunmadan geçmeyeceğim. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir darülacezenin temelini atmış açılışını yapmıştık. Şu andaki malum iktidar aynı şekilde bugün temelini atacağımız adımlarla süreci devam ettiriyor. Tabi bir şeyi sormam lazım. İstanbul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda attıkları bir adım var mı? Bir şey yapın. Yani bir suyu akmayan musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz. Milleti aldatmayın. Gelin bu tür eserleri yapın. Bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın. Biz de sizlere alkışlayalım ama yok. Burada şimdi yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek projemiz bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e yakın sakiniyle insanımıza hizmet verecektir. Rehabilitasyon ünitesinden, cami, kilise ve havranın da yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleriyle bu proje Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır" diye konuştu.

"YILDA 2 MİLYAR LİRA OLAN SOSYAL YARDIM BÜTÇESİNİ 100 MİLYAR LİRA SINIRINA GETİRDİK"Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurallar önemlidir. Maddi imkanlar önemlidir. Bireylere değer vermek önemlidir. Ama bunlar sadece günü kurtarır. Ailenin merkezinde olduğu güçlü bir sosyal yapı olmadan. Bunların hiçbiri geleceği kurtarmaya yetmez. Bizim önceliğimiz medeniyet mirasımıza, inanç ve kültür değerlerimizi sarılarak dezavantajlı gruplar dediğimiz engellilerimizi, yaşlılarımızı, kimsesiz çocuklarımızı, garip gurebamızı sosyal yapımız içinde yaşatmaktır. Buna rağmen kimsesiz kalan yardıma veya desteğe muhtaç olan vatandaşlarımızı da kurduğumuz müesseseler ve oluşturduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla insani hayat sürebilecekleri imkanlara kavuşturmaktır. İnşallah Darülaceze Sosyal hizmet Şehri inanarak söylüyorum, dünyada bu işin tek örneği olacak, bittiği anda. Hamdolsun bugün Türkiye dünyanın en iyi işkence, en kuşatıcı. destek sistemine sahip ülkelerinden biridir. Benzeri yok. Eğer şu dünyayı tanımışsam, biliyorsam ülkemiz gibi bir başka örnek. Hükümetin geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik. Bu rakamın milli gelirimize oranı da yüzde 0,38'den yüzde 1,36'ya yükseldi" ifadelerini kullandı.

"FETİH ŞENLİKLERİMİZİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YAPACAĞIZ"Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin, Batı'nın düştüğü hataya, inşallah biz düşmeyeceğiz. Batı tarzı bir güvenlik ve refah anlayışı uğruna aileden başlayarak tüm sosyal yapımızı medeniyet ve kültür değerlerimizi, inancımızı feda edecek şekilde köklerimizle bağımızı koparmayacağız. Tam tersine, maziden atiye kurduğumuz köprüden yürüyerek, demokraside ve kalkınmada dünyanın en ileri ülkeleri arasındaki yerimizi alacağız. Medeniyet mirasımızdan taviz vermeden hedeflerimize ulaşacak yöntemlerle vizyonlarımızı genişletiyoruz. Bugün temelimizi atacağımız bu perspektif, işte bu genişlemenin bir uygulamasıdır. Bunun için milletimizin karşısına Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne atfen 2023 hedeflerimizle, İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümüne atfen 2053 vizyonumuzla inşallah bu sene Fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. İstanbul'a yakışır bir Fetih şenliğini Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız. Şöyle muhteşem bir Fetih şenliğini öyle yapalım ki, inşallah cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'a layık olalım. Malazgirt'in 1000. yıldönümüne atfen 2071 hayallerimiz var bizim. Bu hayallere de ona göre yürüyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı merkezi inşa edecek firma yetkilisinden inşaatın kısa sürede bitirilmesini istedi. Törene İstanbul Ermeni Patrikliği Sahak Maşalyan ve Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.