Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) ABD Makamlarının Gerekli Adımları Bir An Önce Atmalarını Bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) ABD Makamlarının Gerekli Adımları Bir An Önce Atmalarını Bekliyoruz"

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konsey üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve şehit ailelerini yaralıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) ABD makamlarının gerekli adımları bir an önce atmalarını bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:48 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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