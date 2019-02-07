Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) ABD Makamlarının Gerekli Adımları Bir An Önce Atmalarını Bekliyoruz"
22 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ABD
Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi Üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, konsey üyelerine hitaben bir konuşma yaptı.
(4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ elebaşının Pensilvanya'da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi, milletimizi ve şehit ailelerini yaralıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) ABD makamlarının gerekli adımları bir an önce atmalarını bekliyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:48 Kaynak: AA
ABD'nin İki Dev Bankası Birleşiyor
Katar Ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti
Hediye Otobüsü İnceledi
Erdoğan - Bahçeli Görüşmesinin Perde Arkası Ortaya Çıktı