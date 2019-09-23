Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız" - NEW
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız" - NEW

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (FETÖ) Bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:33 Kaynak: AA
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