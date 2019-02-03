Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) Bulundukları Ülkelerde Hükümeti Düşürebilecek Duruma Hale Gelmişler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) Bulundukları Ülkelerde Hükümeti Düşürebilecek Duruma Hale Gelmişler.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Bulundukları ülkelerde hükümeti düşürebilecek duruma hale gelmişler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Bulundukları ülkelerde hükümeti düşürebilecek duruma hale gelmişler. Neyle? Para, para... Soros neyle anılıyor? Parasıyla anılıyor, adam parasıyla ülkelerde darbe yapıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:54 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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