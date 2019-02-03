Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fetö) Bulundukları Ülkelerde Hükümeti Düşürebilecek Duruma Hale Gelmişler.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ) Bulundukları ülkelerde hükümeti düşürebilecek duruma hale gelmişler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(FETÖ) Bulundukları ülkelerde hükümeti düşürebilecek duruma hale gelmişler. Neyle? Para, para... Soros neyle anılıyor? Parasıyla anılıyor, adam parasıyla ülkelerde darbe yapıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:54 Kaynak: AA
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