Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir."
Son Dakika Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek ve 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi