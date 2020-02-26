Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir."

Recep Tayyip Erdoğan, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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